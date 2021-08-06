وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يبحثان القضايا ذات المصالح المشتركة

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أجرى وزير الخارجية الكوري "جونغ وي يونغ" مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "توني بلينكن" اليوم الجمعة، وتبادل معه الآراء حول القضايا ذات المصالح المشتركة، بما فيها التحالف بين سيول وواشنطن، ومسألة شِبه الجزيرة الكورية.واتفق الوزيران الكوري والأمريكي على مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية المُنَسَّقَة بين البلدين من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وإحراز تقدم فعلي في إنشاء نظام للسلام المستدام فيها.كما بحثا سبل التعاون مع كوريا الشمالية، خاصة التعاونَ الإنساني.وتقاسم الوزيران الآراء على أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يتطور بطريقة شاملة ومتبادلة منذ القمة الكورية الأمريكية في شهر مايو الماضي.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في موجز صحفي اليوم إن الوزيرين الكوري والأمريكي أكدا مجددا عزم البلدين على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.وأضافت أن الوزير الأمريكي "بلينكن" قد أعرب عن تأييد الحكومة الأمريكية للحوار بين الكوريتين.واتفق الوزيران على وضع برامج للتعاون الإنساني في شبه الجزيرة الكورية، مشددين على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن لتعزيز الأمن والازدهار، ليس فقط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بل أيضا في العالم أجمع.