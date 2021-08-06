فريق علمي كوري ينجح في تطوير أشباه موصلات عصبية قادرة على محاكاة الدماغ البشري

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يتكون الدماغ البشري من عشرات المليارات من الخلايا العصبية و100 تريليون من المشابك التي تربط الخلايا العصبية.وفي الآونة الأخيرة، بدأت تظهر الفكرة في تطوير نوع جديد من أشباه الموصلات المعروفة باسم "نيوروموفيك"، وهو جهاز قادر على محاكاة دماغ الإنسان.ونجح فريق علمي تابع للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في تطوير نوع "نيوروموفيك" من أشباه الموصلات التي يمكن لترانزستورها العمل كخلايا عصبية ومشابك عصبية في آن واحد.وقال الباحث "هان جون كيو" في المعهد إن فريقه العلمي نجح في تطوير أشباه الموصلات "نيوروموفيك" المكثفة القادرة على ممارسة الذكاء الاصطناعي من خلال محاكاة الخلايا والمشابك العصبية البشرية باستهلاكٍ مَخَفَّض من الكهرباء.والشيء المثير للاهتمام هو أنه يمكن إنتاج هذا النوع من أشباه الموصلات دون الاعتماد على مواد أو هياكل جديدة.وقال البروفسور "تشيه يانغ كيو" الأستاذ في معهد "كايست" إنه سيتم الطرح التجاري لهذا النوع من أشباه الموصلات في السوق دون صعوبة كبيرة لأنه يمكن تصنيعه على الفور باستخدام مرافق إنتاج أشباه الموصلات الحالية دون أي نوع من الإضافات الجديدة.