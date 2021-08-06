اللاعب 'وو ها رام' يصل إلى نصف النهائي في الغطس من المنصة الثابتة من ارتفاع 10 أمتار للرجال

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تأهل الغطاس الكوري الجنوبي "وو ها رام" إلى الدور نصف النهائي في الغطس من المنصة الثابتة للرجال من ارتفاع 10 أمتار في أولمبياد طوكيو.وفي مركز طوكيو للألعاب المائية، احتل "وو" المركز السابع من أصل 29 لاعبا برصيد 427.25 نقطة من 6 غطسات قام بها. وسوف يتنافس أفضل 18 لاعبا في الدور نصف النهائي الذي سيقام صباح السبت. وستقام المباراة النهائية التي سيتنافس فيها 12 لاعبا في وقت لاحق من اليوم.وقد احتل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما المركز الرابع في نهائي الوثب من المنصة المتحركة من ارتفاع 3 أمتار، وهي أفضل نتيجة لكوريا الجنوبية على الإطلاق في هذا الحدث.وأصبح "وو" أول كوري جنوبي يصل إلى نهائي الغطس الأولمبي في المنصة الثابتة من ارتفاع 10 أمتار في أولمبياد "ريو دي جانيرو 2016"، واحتل المركز الحادي عشر آنذاك.