الكونغرس الأمريكي يؤكد على توسيع عضوية تحالف العيون الخمس لتشمل كوريا

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أكد الكونغرس الأمريكي على ضرورة توسيع عضوية التحالف الاستخباري "العيون الخمس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزلندا، ليتشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان.جاء ذلك خلال مصادقة اللجنة العسكرية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون إقرار الدفاع الأمريكي المنقح الذي يتم من خلاله تحديد الميزانية الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة.وقال القانون المنقح إن مشهد التهديدات قد تعرض لتغييرات على نطاق واسع منذ تأسيس التحالف الاستخباري "العيون الخمس"، مؤكدا أن كلا من الصين وروسيا هما المصدر الرئيسي للتهديدات.وأضاف أنه من الضروري توسيع عضوية التحالف الاستخباري ليشمل الدول الديمقراطية التي تتشارك في نفس القيم، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والهند وألمانيا.ودعا القانون إلى تقديم تقرير حول فوائد ومخاطر توسيع التحالف للكونغرس الأمريكي حتى شهر مايو من العام القادم، إذا كان سيتم توسيع التحالف بالتعاون بين جهاز المخابرات الوطنية ووزارة الدفاع.