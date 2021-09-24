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الدولية

الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية

Write: 2021-09-06 10:41:52Update: 2021-09-06 10:53:50

الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية

Photo : YONHAP News

أكد الجيش الأمريكي استعداده لمواجهة الاستفزازات الصاروخية الباليستية التي قد تشنها كوريا الشمالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به قائد القيادة الشمالية للولايات المتحدة الجنرال "غلين دي فانهيرك" للصحفيين يوم الجمعة الماضي، حيث أكد الجنرال "فانهيرك" على أن الولايات المتحدة جاهزة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة لمواجهة الصواريخ الباليستية إذا قررت كوريا الشمالية إطلاقها.
وأضاف أن القيادة الشمالية للولايات المتحدة وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية على استعداد لدعم الجيش الأمريكي بالقدرة على تنفيذ المهام العسكرية.
الجدير بالذكر أن الجنرال "فانهيرك" يتولى منصب قائد هاتين القيادتين المسؤولتين عن الدفاع عن الأراضي الأمريكية من الهجوم المحتمل من قبل كوريا الشمالية باستخدام صواريخ باليستية عابرة للقارات.


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