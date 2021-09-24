طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

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أفادت تقارير بأن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية أمس الأحد وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية تستعد لإقامة استعراض عسكري في بيونغ يانغ.ووفقا لموقع "فلايت رادار24" لتتبع حركات الطيران، تم رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "غلوبال هوك" كانت تسير في الجزء الجنوبي من خط الحدود العسكرية بين الكوريتين من الشرق إلى الغرب.ويمكن لطائرة الاستطلاع "غلوبال هوك"، وهي طائرة بدون طيار عالية التقنية، اكتشاف أجسام على الأرض يصل قطرها إلى 30 سنتيمترا في أثناء الطيران على ارتفاع 20 كيلومترا، ويتطابق أداؤها مع قمر تجسس اصطناعي.ويمكن لهذه الطائرة أيضا تنفيذ مهام لمدة تتراوح بين 38 ساعة و42 ساعة دون الهبوط على الأرض، ويبلغ نصف قطرها التشغيلي 3 آلاف كيلومتر.وجاء تحليق طائرة الاستطلاع الأمريكية بعد أن أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاستعراض عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم يوم العاشر من أكتوبر القادم.