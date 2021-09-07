فريق من وكالة الطاقة الذرية في اليابان لبحث خ

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين إن فريقا من مسؤوليها سيزورون اليابان هذا الأسبوع لمراجعة خطة الإطلاق المزمعة للمياه المعالجة ولكن المشعة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة.ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن الفريق المكون من ثلاثة أعضاء برئاسة "ليدي إيفرار" رئيسة إدارة السلامة والأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، يخطط للالتقاء بكبار المسؤولين اليابانيين في طوكيو وزيارة محطة فوكوشيما. وسوف يناقش فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفاصيل الفنية مع الخبراء في الموقع، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس في اليابان.وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافاييل غروسي" في بيان أصدره أمس إن وكالته تدعم اليابان لضمان إجراء العملية التي ستستمر لعقود كاملة بطريقة تتماشى مع معايير السلامة الدولية. وأوضح أن الفريق سيناقش الجدول الزمني لمراجعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان إجراء تصريف المياه "بطريقة آمنة وشفافة".وخلال الرحلة، سيلتقي فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع كبار المسؤولين في هيئة التنظيم النووي اليابانية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الخارجية.