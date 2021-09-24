47 % من الأمريكيين قلقون من تهديدات برامج كوريا الشمالية النووية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة اسوشيتد برس للأنباء أمس الثلاثاء إن 47% من المواطنين الأمريكيين المشاركين في استطلاع للرأي قد أعربوا عن قلقهم من تهديدات برامج الأسلحة الكورية الشمالية.وأجرى مركز أبحاث الرأي العام بجامعة شيكاغو الأمريكية هذا الاستطلاع بناء على طلب من وكالة اسوشيتد برس خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من أغسطس الماضي على 1729 من المواطنين الأمريكيين البالغين، حيث أعرب 75% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من انتشار المعلومات الخاطئة عن هذا الموضوع، فيما أعرب 67% منهم عن القلق من حدوث هجوم إلكتروني، و65% أعربوا عن القلق من المجموعات المتطرفة داخل الولايات المتحدة، و65% منهم من انتشار الأمراض المعدية، و50% منهم من المجموعات المتطرفة خارج الولايات المتحدة، و48% منهم من البرامج النووية لإيران.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نظرة الأمريكيين السلبية لنظام المراقبة الذي عززته الحكومة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي منذ هجمات 11 سبتمبر في عام 2001، قد شهدت زيادة كبيرة.