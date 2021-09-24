فريق وكالة الطاقة الذرية يصل لليابان لبحث تفريغ مياه محطة فوكوشيما

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وصل فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اليابان لبحث القضايا التفصيلية المتعلقة بخطة تفريغ المياه المعالجة من محطة فيوكوشيما النووية، بما في ذلك كيفية إجراء فحوص على سلامة التفريغ.وفي أثناء إقامة الوفد في طوكيو، الذي تترأسه "ليدي إيفرار" مديرة إدارة السلام والأمن النووي بالوكالة، سيقوم بزيارة تفقدية لمحطة فوكوشيما النووية، ويلتقي بمسؤولين في وزارة الصناعة.وسوف تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب تقرير سيقدمه الفريق الزائر لليابان، بإرسال فريق تفتيش للتحقق من سلامة تفريغ المياه المعالجة.وقالت "ليدي إيفرار" إن زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون نقطة انطلاق لأنشطة الوكالة في اليابان على مدار سنوات، مؤكدة أن الوكالة ستقدم دعما في أثناء عملية تفريغ المياه المعالجة وبعد انتهائها.وكانت الحكومة اليابانية قد كشفت في شهر أبريل الماضي عن خطة لتصريف المياه المعالجة إلى البحراعتبارا من ربيع عام 2023.كما كشفت قبل أسبوعين عن خطة تفصيلية لتفريغ المياه من محطة فوكوشيما إلى نقطة في البحر تعد بمقدار كيلومتر عن الساحل، بواسطة نفق تحت المياه.ومن جانبها، أكدت الحكومة الصينية على ضرورة تعاون الحكومة اليابانية بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.