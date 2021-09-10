وكالة الطاقة الذرية تضم كوريا في تقييم تصريف المياه المشعة من فوكوشيما

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستضم كوريا الجنوبية والصين في فريق تقييم عملية تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في اليابان.وأعلنت "ليدي إيفرار"، نائبة المدير العام للوكالة ومديرة إدارة السلامة والأمن النوويين، هذا الموقف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في طوكيو أمس الخميس، بعد زيارة المحطة.وقالت "إيفرار" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل فريقا مكونا من 11 خبيرا إلى اليابان في ديسمبر، لمراجعة عمليات التصريف المقررة، وأكدت أن الفريق سيضم أعضاء من دول متعددة، من بينها كوريا الجنوبية.وقد قام فريق مكون من ثلاثة أعضاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة "إيفرار" بزيارة إلى اليابان استغرقت ثلاثة أيام، للتحضير لمراقبة عمليات التصريف بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ستستغرق بضع سنوات.