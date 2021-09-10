واشنطن ترفض التعليق على العرض العسكري في كوريا الشمالية وتدعو إلى الحوار

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية، ورفضت التعليق على العرض العسكري الأخير في بيونغ يانغ.وقال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن واشنطن على علم بالعرض العسكري، ولكن ليس لديها تعليق معين بشأنه.وأكد المتحدث مجددا على هدف نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار الدبلوماسي مع بيونغ يانغ لتحقيق هذا الهدف.وأضاف "برايس" أن الولايات المتحدة أوضحت أنه ليس لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية، وأنها مستعدة للاجتماع في أي وقت وفي أي مكان لإجراء مفاوضات مبدئية.وكانت كوريا الشمالية قد نظمت عرضا عسكريا ليليا أمس الخميس في بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى 73 على تأسيسها.