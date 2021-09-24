كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان أول اجتماع لمجموعة عمل برامج الفدية

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الخاصة بهما حول برامج الفدية، بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني.وأعلن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي على تويتر يوم السبت أن مجموعة عمل برامج الفدية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد عقدت اجتماعها الأول يوم الجمعة الماضي.وأضاف مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الاجتماع يظهر قوة التحالف المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويأتي بهدف تعميق التعاون في مكافحة برامج الفدية وغيرها من الجرائم الإلكترونية. كما شدد على أن التعاون الدولي ضروري لمكافحة الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.وقد تم إطلاق مجموعة العمل لمتابعة اتفاقية القمة التي عقدت في مايو الماضي بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن"، لتعزيز المشاركة في مواجهة التهديدات الإلكترونية العالمية.