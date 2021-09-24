السفارة الكورية لدى مصر تهدي شهادة تقدير لوزيرة الصحة المصرية

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صرحت السفارة الكورية لدى مصر بأنها أهدت درعا تذكاريا للدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان المصرية تقديرا لحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لأعضاء الجالية الكورية المقيمين في مصر.وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد قامت بتوفير اللقاحات والأطقم الطبية لتطعيم 460 من الكوريين المقيمين في مصر والمصريين الذين يتعاملون معهم، بالجرعة الأولى من اللقاحات.وقام السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين أوك" بتسليم الدرع التذكاري للوزيرة المصرية أمس الأحد خلال زيارته لها بديوان عام وزارة الصحة والسكان المصرية.وقال السفير "هونغ" إن تطعيم أعضاء الجالية الكورية بمصر سيكون نموذجا للتعاون الصحي والطبي بين كوريا الجنوبية ومصر، مطالبا بدعم الوزارة المصرية في تطعيم الكوريين المقيمين في مصر بالجرعة الثانية.ومن جانبها، قالت الوزيرة المصرية "هالة زايد" إن كوريا الجنوبية كانت واحدة من أكثر دول العالم التي قدمت دعما لمصر في مكافحة فيروس كورونا من خلال توفير أجهزة تشخيص الإصابة بالفيروس والأدوات الطبية الأخرى.