الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال منفتحة على الحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لازالت منفتحة على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية على الرغم من تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.وقالت "كارين جان بيير" نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية. وأضافت أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية من أجل تحقيق هدف نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وأوضحت أن سياسة واشنطن تدعو إلى اتباع نهج عملي محسوب ومنفتح لاستكشاف الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، بهدف إحراز تقدم عملي يزيد من أمن الولايات المتحدة وحلفائها وقواتها المنتشرة في المنطقة. وأعادت المتحدثة التأكيد على أن عرض الولايات المتحدة للاجتماع في أي مكان وفي أي وقت لم يتغير.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الاثنين أنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخ كروز طويل المدى بشكل ناجح خلال عطلة نهاية الأسبوع.