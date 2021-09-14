وكالة الطاقة الذرية تصف استئناف تشغيل مفاعل يونغ بيون بأنه مقلق للغاية

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أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه إزاء وجود مؤشرات تدل على استئناف أنشطة مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية، وحث بيونغ يانغ على الالتزام بتعهداتها الدولية.وفي حديثه لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين، قال المدير العام للوكالة "رافائيل غروسي" إن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية لا تزال مدعاة للقلق الشديد. وأضاف أن المؤشرات الجديدة التي تدل على تشغيل المفاعل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 ميغاوات، ومختبر الكيمياء الإشعاعية، أمر مقلق للغاية. وحذر من أن استمرار البرنامج النووي لكوريا الشمالية يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأنه أمر مؤسف للغاية. وحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بيونغ يانغ على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التنفيذ الكامل لاتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي. وطالبها أيضا بحل جميع القضايا العالقة، خاصة تلك التي ظهرت في أثناء غياب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد.