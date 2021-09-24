باريس تدعو بيونغ يانغ إلى تجنب أي عمل قد يتسبب في تصعيد التوتر

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قال تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أمس الاثنين إن فرنسا دعت كوريا الشمالية إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يتسبب في تصعيد التوتر في المنطقة.وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن قلق بلاده من قيام كوريا الشمالية باختبار إطلاق صواريخ كروز جديدة طويلة المدى، محذرا من أن بيونغ يانغ تظل مصرّة على برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يشكل تهديدا إقليميا ودوليا.وأضاف المتحدث أنه يجب على كوريا الشمالية أن تقوم بنزع أسلحتها للدمار الشامل بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، وأن تتجنب ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.ودعا بيونغ يانغ إلى قبول المقترحات التي عرضتها كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء الحوار.وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد نشرت تقريرا يوم الاثنين الماضي قالت فيه إنه تم إجراء اختبار ناجح على نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى يومي السبت والأحد الماضيين.