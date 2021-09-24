اتفاق على مشاركة أمنية جديدة بين واشنطن ولندن وكانبرا

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اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أمس الأربعاء على إطلاق مشاركة أمنية جديدة بين الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقررت مساعدة أستراليا على امتلاك غواصة تعمل بالطاقة النووية.جاء ذلك في سياق مساعي الإرادة الأمريكية الحثيثة لكبح التوسع الصيني، وذلك من خلال جمع حلفائها في المنطقة. وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى على الجهود الرامية إلى تعزيز التحالفات الأمريكية في المنطقة، وضرب مثلا على ذلك بالعلاقات مع كوريا الجنوبية.كما أشار إلى أن إطلاق المشاركة الأمنية الجديدة تحت شعار "أوكوس" بالتعاون مع بريطانيا وأستراليا تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حفظ السلام والاستقرار وتعزيز قدرات الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرا إلى أن بريطانيا وأستراليا من أقدم حلفاء الولايات المتحدة.وتوقع أن تعمل هذه المشاركة على تفعيل التعاون وتعزيز تقاسم تكنولوجيا المعلومات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والقدرات تحت المياه، إلى جانب عقد اجتماعات وتبادلات بين كبار المسؤولين في مجالات الدفاع والسياسات الدبلوماسية.وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بمساعدة أستراليا على امتلاك غواصة تعمل بالطاقة النووية كأول مبادرة لها، موضحا أن فرقا من الدول الثلاث ستجري بحثا مشتركا على مدار 18 شهرا للتوصل إلى أفضل السبل لتنفيذ هذا القرار.