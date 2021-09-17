وزير خارجية كوريا الشمالية لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

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من غير المرجح أن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، حيث من المقرر أن ترسل بيونغ يانغ دبلوماسيا على مستوى سفير إلى هذا الحدث السنوي العالمي.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الخميس، من المقرر أن يلقي سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" خطابا يوم 27 سبتمبر، وهو اليوم الأخير من الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة المقرر افتتاحها في نيويورك يوم الثلاثاء القادم.وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يلقي فيها "كيم" كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أن كانت كوريا الشمالية قد أرسلت وزير خارجيتها "ري سو يونغ" في عام 2015، كما أرسل خليفته "ري يونغ هو" من عام 2016 إلى 2018.وسوف يرافق وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" الرئيس "مون جيه إين" إلى اجتماعات الأمم المتحدة القادمة بدءا من الأحد، وسيعقد اجتماعات مع نظرائه من الدول الكبرى وممثلي المنظمات الدولية.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد خططت في البداية لعقد العديد من الأحداث على هامش اجتماعات الأمم المتحدة هذا العام بمناسبة الذكرى الثلاثين على انضمام الكوريتين إلى المنظمة الدولية، لكنها تراجعت عن إقامة تلك الأحداث مراعاة لوضع جائحة كورونا، كما لن يتم أيضا عقد حدث مشترك بين الكوريتين.