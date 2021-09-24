توقعات بإصدار بيان مشترك بشأن الصين في قمة كواد القادمة

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من المتوقع أن يتم في قمة التحالف الرباعي "كواد" إصدار بيان مشترك بشأن الصين.وقال تقرير نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية أمس الأحد إنها حصلت على مسودة البيان المشترك الذي سيتم إصداره في قمة "كواد" التي ستعقد في واشنطن بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.وأضافت الصحيفة أن البيان المشترك يؤكد على ضرورة مواجهة نقل التكنولوجيا بشكل غير شرعي وسرقتها، على اعتبار أن تلك التصرفات تهز أسس تطوير التكنولوجيا العالمية.ويؤكد البيان على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في التحالف الرباعي في إنشاء شبكة لتوريد المواد الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات.كما يشدد البيان على ضرورة تصميم وتطوير التكنولوجيا الحديثة بناء على مبادئ القيم المشتركة واحترام حقوق الإنسان.وسوف يدعو البيان إلى عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة لأغراض ضارة، مثل المراقبة والقمع السلطوي.