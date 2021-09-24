وكالة الطاقة الذرية تحذر من أن كوريا الشمالية تمضي قدما في تطوير برنامجها النووي

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حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن كوريا الشمالية تمضي قدما في تطوير برنامجها النووي بأقصى قوتها.وقال المدير العام للوكالة الدولية "رافائيل غروسي" أمس الاثنين إن البرنامج النووي الكوري الشمالي يتضمن فصل البلوتونيوم، وتخصيب اليورانيوم، وغيرهما من الأنشطة النووية.وكان "غروسي" قد دعا في اجتماع المجلس التنفيذي للوكالة الدولية الذي عقد يوم الثالث عشر من سبتمبرالجاري، كوريا الشمالية إلى الالتزام بواجباتها الدولية المتعلقة بالحد من الأنشطة النووية، مؤكدا أن المؤشرات التي تفيد بإعادة تشغيل المفاعل الموجود في منشأة يونغ بيون النووية تعد أمرا خطيرا.الجدير بالذكر أن المفاعل النووي في منشأة يونغ بيون الكورية الشمالية والذي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 5 ميغاواط، يمكنه إنتاج البلتونيوم اللازم لتصنيع قنابل نووية.ومن جانبه، قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن مكتب الرئاسة ليس لديه موقف معين بشأن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.