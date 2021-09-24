مرشحون لرئاسة الحكومة اليابانية يسعون لعقد قمة مع كوريا الشمالية

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أكد مرشحون لرئاسة الحكومة اليابانية على ضرورة عقد محادثات قمة مع كوريا الشمالية لحل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونغ يانغ منذ عقود.وطبقا لصحيفة "ماينيتشي" اليابانية اليوم الثلاثاء، فقد أعرب وزيرا الخارجية اليابانيان السابقان "تارو كونو" و"فوميو كيشيدا"، ووزيرة الشؤون الداخلية السابقة "ساناي تاكايشي"، عن نواياهم لعقد محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لحل قضية الاختطاف، إذا نجحوا في تولي منصب رئيس وزراء اليابان القادم.وقال "كونو" إننا نحتاج إلى محادثات قمة عندما تتعامل مع دول مثل كوريا الشمالية لديها أنظمة سياسية خاصة للغاية، وتهيئة بيئة للمحادثات مع كوريا الشمالية من خلال تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وروسيا وللتأكد من أننا نسير في نفس الاتجاه.ومن جهته، قال "كيشيدا" إنه من المهم التوصل إلى سيناريو لمحادثات القمة من خلال التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بشأن كوريا الشمالية.