بي تي إس تشيد بالشباب لتحديهم جائحة كورونا

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ألقت فرقة بي تي إس الكورية الجنوبية كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين حيث أشادت بشباب العالم لخوضهم التحديات في مواجهة جائحة كورونا. وقد حضر أعضاء الفرقة اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة كمبعوثين رئاسيين خاصين للأجيال القادمة والثقافة. وبعد خطاب ألقاه الرئيس الكوري "مون جيه إين"، صعدت فرقة الكيبوب على المنصة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدؤوا حديثهم بوصف الخسائر والفرص الضائعة التي سببتها جائحة كورونا، حيث قال قائد المجموعة "آر إم" إنه سمع أن الشباب في سن المراهقة والعشرينيات من العمر يُوصفون حاليا بأنهم "جيل كورونا الضائع"، وأنهم قد "ضلوا طريقهم في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى أكثر الفرص تنوعا وتجربة أشياء جديدة"، وأضاف أنه يعتقد أنه من المبالغة القول إنهم ضلوا الطريق لمجرد أن المسار الذي يسلكونه لا يمكن للكبار رؤيته. ومن جانبه أشار العضو "جي مين" إلى الصور التي قال إنها شاركها الشباب من جميع أنحاء العالم مع الفرقة، ويظهر فيها أطفال يتعلمون أشياء جديدة ويعيشون حياة أكثر صحة ويواصلون صداقاتهم عبر الإنترنت. ويذكر أن هذه هي السنة الثالثة التي تخاطب فيها فرقة الكيبوب الجمعية العامة للأمم المتحدة. ففي عام 2018، تحدث "آر إم" في حفل لمنظمة اليونيسف حيث دعا الشباب إلى حب أنفسهم ورفع أصواتهم. وفي العام الماضي، وجهت الفرقة في مؤتمر للأمن الصحي رسالة مفادها: "الحياة ستستمر. فهيا بنا نعيش".