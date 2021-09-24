واشنطن تؤكد أنها لن تنقل تكنولوجيا الغواصات النووية لكوريا الجنوبية

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أكدت الولايات المتحدة أنه لا نية لديها لنقل تكنولوجيا الغواصات النووية إلى كوريا الجنوبية أو أي دول أخرى.جاء ذلك في أعقاب قرار نقل تكنولوجيا الغوصات النووية الأمريكية إلى أستراليا ضمن الاتفاقية الأمنية الثلاثية التي وقعتها مؤخرا الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الاثنين إنه ليست هناك نية لدى الولايات المتحدة لتوسيع آفاق الدعم التكنولوجي الخاص بالغواصات النووية ليشمل دولا أخرى.وأضاف أن أستراليا تعد دولة نموذجية في الحد من التسلح النووي، وأنها تلتزم بما تنص عليه معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.وكانت كوريا الجنوبية قد بحثت مع الولايات المتحدة إمكانية نقل التقنية الخاصة بالغواصات النووية، مشيرة إلى ضرورة إدخال الغواصات النووية لديها.