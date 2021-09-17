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السياسية

الرئيس مون يمنح مناضليْن من أجل الاستقلال وسام الاستحقاق في هاواي

Write: 2021-09-23 10:28:12Update: 2021-09-23 16:39:54

الرئيس مون يمنح مناضليْن من أجل الاستقلال وسام الاستحقاق في هاواي

Photo : YONHAP News

منح الرئيس "مون جيه إين" وسام الاستحقاق لمهاجريْن كوريين في هاواي بعد وفاتهما، تقديرا لأنشطتهما من أجل الاستقلال من الحكم الاستعماري الياباني لكوريا.

ومنح الرئيس أمس الأربعاء وسام الاستحقاق للتأسيس الوطني إلى "كيم نو ديه" و"آن جونغ سونغ" في حفل أقيم في جامعة هاواي في "مانوا"، اعترافا بدور الراحليْن وتفانيهما في النضال من أجل استقلال كوريا في أثناء عيشهما في هاواي خلال الحقبة الاستعمارية، حيث جمع الراحلان الأموال لمساعدة حركة الاستقلال في كوريا.

وتعد هذه أول مرة يمنح فيها رئيس كوري جنوبي ذلك الوسام في الخارج.

وقبل الحفل مباشرة، زار "مون" المقبرة التذكارية الوطنية لمنطقة المحيط الهادئ في هاواي، حيث يرقد حوالي 36 ألفا من قتلى الحرب، ومن بينهم أولئك الذين قتلوا في الحرب الكورية.
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