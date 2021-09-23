واشنطن تقول إنه مستعدة لمناقشة إعلان نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الإعلان المحتمل لنهاية الحرب الكورية.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف عندما سئل عن دعوة رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" إلى إنهاء الحرب في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال "كيربي" إن الولايات المتحدة تواصل السعي إلى التواصل مع كوريا الشمالية لمعالجة عدد من القضايا، وأكد أنها منفتحة على مناقشة إمكانية إعلان إنهاء الحرب.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضا بالدبلوماسية والحوار مع كوريا الشمالية لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك أن هذه قضية معقدة، لكنها ملتزمة بدعم الدور الدبلوماسي في المضي قدما في هذا النوع من الحوار.وكان الرئيس "مون" قد اقترح في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن تجتمع الأطراف الثلاثة، أي الكوريتين والولايات المتحدة، أو أربعة أطراف بإضافة الصين أيضا، لإعلان أن الحرب في شبه الجزيرة الكورية قد انتهت.