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السياسية

سيول تحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر من بريطانيا في صفقة مبادلة

Write: 2021-09-23 10:29:41

سيول تحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر من بريطانيا في صفقة مبادلة

Photo : KBS News

من المقرر أن يتم شحن مليون جرعة من لقاح فايزر إلى كوريا الجنوبية من بريطانيا في صفقة لتبادل اللقاحات.

وقال فريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات أمس الأربعاء إن الحكومة وقعت اتفاقية في هذا الصدد مع الحكومة البريطانية، وأضاف أنهم يناقشون خطط الإمداد والتفاصيل الأخرى.

وسوف يتم شحن اللقاحات إلى كوريا الجنوبية على مراحل بدءا من يوم السبت، بحيث يتم استخدام تلك الجرعات في تطعيم الفئة العمرية من 18 إلى 49 عاما.

وتخطط الحكومة الكورية لإعادة نفس الكمية من اللقاحات إلى بريطانيا في ديسمبر.

وقد أكد وزير الصحة البريطاني "ساجد جافيد" اتفاقية المبادلة في بيان قال فيه إن بريطانيا سترسل جرعات اللقاح التي لا تحتاجها في الوقت الحالي على الفور.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال "جافيد" إن بريطانيا سترسل الدفعة الأولى من لقاحات فايزر في الأسابيع القليلة القادمة، وسوف تعيد كوريا الجنوبية نفس الكمية بحلول نهاية العام.
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