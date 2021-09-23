رفع أسعار الكهرباء في كوريا في الربع الرابع من عام 2021

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تم رفع أسعار الكهرباء لأول مرة منذ حوالي ثماني سنوات، تحديدا منذ نوفمبر 2013.وأعلنت الحكومة وشركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو" اليوم الخميس أن الخصم المقدم بقيمة 3 وون لكل كيلوواط في الساعة، سوف ينتهي بدءا من الربع الرابع من العام الجاري.وبذلك ستشهد المنازل التي تستهلك 350 كيلوواط في الساعة شهريا ارتفاعا بمقدار 1050 وون في فواتير الكهرباء في الأشهر الثلاثة القادمة.وكانت الحكومة الكورية قد بدأت في أوائل هذا العام في فرض نظام لأسعار الطاقة مرتبط بتقلبات أسعار الوقود، لكنها خفضت الأسعار بمقدار 3 وون لكل كيلوواط في الساعة في الربع الأول، كما قررت تجميد أسعار الكهرباء في الربعين الثاني والثالث رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية، مراعاة للأعباء المالية التي سببتها جائحة كورونا.ومع ذلك، يبدو أن الحكومة قررت رفع الأسعار في الربع الرابع لتتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود.