الصين تعرب عن دعمها لجهود إنهاء الحرب الكورية رسميا

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أعربت الصين عن دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا، بعد أن دعا إلى ذلك رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي دوري إن إنهاء حالة الحرب والتحول إلى نظام سلام جزء مهم من الحل السياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية والتوقعات العالمية للمجتمع الدولي.وأضاف المتحدث أن الصين تدعم جهود إعلان إنهاء الحرب، وأكد أن بكين ستواصل دورها كدولة مشاركة في اتفاق وقف إطلاق النار.يذكر أن الكوريتين لا تزالان من الناحية النظرية في حالة حرب، حيث انتهت الحرب الكورية التي استمرت بين عامي 1950 و1953 باتفاقية هدنة لوقف إطلاق النار، وليس بمعاهدة سلام.وقد اقترح الرئيس "مون" في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن تجتمع ثلاثة أطراف وهي الكوريتان والولايات المتحدة، أو أربعة بإضافة الصين أيضا، لإعلان أن الحرب في شبه الجزيرة الكورية قد انتهت.