اجتماع كوري أمريكي ياباني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.واجتمع وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" والياباني "توشيميتسو موتيغي" في نيويورك أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنه من المتوقع أن يناقش الوزراء قضايا شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والعالمية الأخرى، في أول اجتماع لهم منذ أوائل مايو في بريطانيا.ويأتي الاجتماع بعد دعوة الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا، وتأكيد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن الولايات المتحدة تسعى إلى دبلوماسية جادة ومستدامة مع كوريا الشمالية، لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.وناقش الوزراء أيضا قضية المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية وإطلاقها الصاروخي الأخير.وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن وزراء الخارجية سوف يسلطون الضوء على النطاق العالمي للتعاون الثلاثي، القائم على القيم المشتركة والالتزام بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.