كوريا الجنوبية تؤكد أنها ليست مضطرة للاختيار بين الولايات المتحدة والصين

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قال وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" إن كوريا الجنوبية ليست في حاجة للاختيار بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدا أن سيول ليست مجبرة على القيام بذلك.وأدلى "جونغ" بهذا التصريح أمس الأربعاء خلال اجتماع نظمه مجلس العلاقات الخارجية، عندما سأله "فريد زكريا" مراسل شبكة "سي إن إن" عما إذا كانت سيول ستحتاج إلى اختيار أحدهما على الآخر.وقال "جونغ" أيضا إنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ منقسمة إلى كتلة صينية وكتلة غير صينية، وأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تشكل تلك الكتلة الأخيرة، وأعرب "جونغ" عن أمله في أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أكثر استقرارا.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال "جونغ" إنه هناك حاجة لاقتراح خطة تعويض لكوريا الشمالية من أجل إحراز تقدم في نزع السلاح النووي والنظر في تخفيف العقوبات على بيونغ يانغ.وقال أيضا إنه ينبغي عدم الإفراط في الحذر في تقديم خطة التعويض لبيونغ يانغ، موضحا أن الجهود ذات الصلة يمكن أن تبدأ بتقديم المساعدات الإنسانية، وهي قضية أقل حساسية.