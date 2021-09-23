ارتفاع الصادرات الكورية بنسبة 22.9% في أول 20 يوما من سبتمبر

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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 20% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر سبتمبر.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية يوم الخميس، بلغت قيمة الشحنات الصادرة للبلاد 36.1 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة 22.9% عن العام السابق.كما نما متوسط الصادرات اليومية بنسبة 31.3%، مع انخفاض عدد أيام العمل بواقع يوم واحد عن نفس الفترة من العام الماضي.وزادت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 7.7% والمنتجات البترولية بنسبة 95%، بينما انخفضت صادرات السفن بنسبة 54.1%.وقد شهدت كوريا الجنوبية نموا في الصادرات إلى معظم شركائها التجاريين الرئيسيين، حيث ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.9% وإلى الصين بنسبة 19.7%.ومن ناحية أخرى، زادت الواردات بنسبة 38.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.