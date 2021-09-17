انخفاض عدد الحاصلين على فرص عمل في الثلاثينيات من العمر للشهر الـ18

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انخفض عدد الحاصلين على فرص العمل في الثلاثينيات من العمر في كوريا خلال شهر أغسطس الماضي للشهر الثامن عشر على التوالي، بينما زاد عدد العاطلين عن العمل دون البحث عن فرص عمل من نفس الفئة للشهر الثامن عشر على التوالي أيضا.وكان عدد هؤلاء العاطلين عن العمل الذين لا يبحثون عن فرصة عمل من فئة الثلاثينيات هو الأكبر خلال الشهر الماضي بمعيار أشهر أغسطس منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة.وحسب البوابة الوطنية لاتجاهات التوظيف، التابعة لهيئة الإحصاءات الوطنية، بلغ عدد الحاصلين على فرص عمل من فئة الثلاثينيات حوالي 5 ملايين و200 ألف شخص في الشهر الماضي، بانخفاض بلغ بحوالي 88 ألفا بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد.وبهذا استمر هذا العدد في الانخفاض للشهر الثامن عشر على التوالي منذ شهر مارس في عام 2020 وحتى أغسطس الماضي، وسجلت فئة الثلاثينيات وحدها من بين جميع الفئات العمرية انخفاضا في عدد الحاصلين على فرص عمل في الشهر الماضي.وفي المقابل، بلغ عدد العاطلين عن العمل دون البحث عنه من فئة الثلاثينيات حوالي 318 ألف شخص الشهر الماضي بزيادة بلغت حوالي 19 ألفا، وهي زيادة مستمرة للشهر الثامن عشر على التوالي منذ شهر مارس من عام 2020.