انخفاض مكانة كوريا كدولة قوية في سرعة الإنترنت

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اتضح أن القوة التنافسية للبنية التحتية الكورية في شبكة الإنترنت فائقة السرعة ظلت تنخفض باستمرار بعد أن كانت قبل عامين في المركز الثاني عالميا، حيث تراجعت لتحتل المركز السابع هذا العام.وطبقا لتقرير صادر اليوم عن شركة "أوكلا" التي تقيس سرعة الإنترنت، بلغ الترتيب العالمي لكوريا الجنوبية في مجال سرعة الإنترنت فائقة السرعة المركز السابع عالميا هذا العام، بتراجع 3 مراكز بالمقارنة مع العام الماضي، أي أن ترتيبها انخفض بـ5 مراكز خلال عامين بعد أن كانت في المركز الثاني في عام 2019.وقال التقرير إن موناكو احتلت المركز الأول في هذا المجال ثم جاءت سنغافوره وتايلاند ورومانيا وسويسرا في المراكز من الثاني إلى السادس بالترتيب.من ناحية أخرى احتلت كوريا المركز الثاني عالميا في مجال سرعة الإنترنت عبر الأجهزة المتنقلة هذا العام مثلما كانت في العام الماضي، وبذلك تكون قد احتلت المركز الثاني عالميا لعامين على التوالي بعد احتلالها المركز الأول في عام 2019.أما المركز الأول في هذا المجال فقد احتلته الإمارات لعامين على التوالي ثم جاءت قطر والصين وقبرص والنرويج والسعودية والكويت وأستراليا وبلغاريا في المراكز ما بين الثالث والعاشر بالترتيب.