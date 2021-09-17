الحكومة الكورية تؤكد محدودية تأثير نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية

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توقع "لي اوك وان" النائب الأول لوزير المالية والاستراتيجية الكوري أن يكون تأثير نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة، التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على السوق المالية الكورية محدودا.جاء ذلك خلال ترؤس نائب الوزير اجتماعا حول الاقتصاد المالي الكلي اليوم في مركز البنوك الواقع وسط العاصمة سيول بحضور ممثلي اللجنة المالية والبنك المركزي ولجنة المراقبة المالية، حيث جرت مناقشات حول اتجاهات الأسواق المالية داخل واخارج البلاد وسبل التعامل معها في المستقبل.وحول نتائج الاجتماع قال "لي" إن القرار الأخير للجنة الأمريكية يتطابق مع توقعات الأسواق إجماليا، كما خفف من القلق إلى حد ما من عناصر عدم الاستقرار في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق المالية الدولية، بينما انخفض سعر الفائدة إلى جانب زيادة قيمة الدولار.وأضاف أن تأثير نتائج اجتماع اللجنة الأمريكية على السوق المالية الكورية سيكون محدودا، لكنه أشار إلى إمكانية زيادة حدوث تقلبات في عملية تقليص التيسير الكمي في المستقبل، وقال إنه يمكن أن تزيد حالة عدم اليقين إذا تأخر التعافي في فرص العمل في الولايات المتحدة، أو إذا حدث ارتفاع في الأسعار وطال أمد التضخم هناك.وأوضح "لي" أن الحكومة الكورية ستراقب الوضع بحذر وتعمل على استقرار مستوى القروض الأسرية المحلية، كما ستتابع التزام الأجهزة المالية بأهداف إدارتها بشكل دوري حتى يستقر مستوى القروض الأسرية في وقت قريب استعدادا لزيادة العبء عن تسديد القروض الأسرية بالتوازي مع ارتفاع أسعار الفائدة داخل وخارج البلاد.