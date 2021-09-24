مجلس الأمن القومي الكوري يناقش سبل إعلان نهاية للحرب الكورية رسميا

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي أمس الخميس، ناقش فيه سبل المضي قدما لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية على النحو الذي اقترحه الرئيس "مون جيه إين".وفي الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن القومي "صوه هون"، اتفق المسؤولون على السعي لعقد محادثات لاستئناف الحوار مع الدول المعنية، تماشيا مع ما جاء في خطاب "مون" أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.وكان الرئيس الكوري قد أكد في كلمته الرئيسية في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي على أن إعلان نهاية للحرب رسميا سوف يساعد على الدخول في عصر المصالحة والتعاون في شبه الجزيرة الكورية.واقترح الرئيس أن يعقد اجتماع ثلاثي يضم الكوريتين والولايات المتحدة، أو رباعي يضم الصين أيضا، لإعلان انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.ويذكر أنه قد تم التوقيع على اتفاقية هدنة لوقف الحرب الأهلية الكورية في يوليو من عام 1953 بين قادة عسكريين من الولايات المتحدة يمثلون قيادة الأمم المتحدة، وبين كوريا الشمالية والصين، ولكن لم يتم التوقيع على أي معاهدة سلام منذ ذلك الحين، مما يجعل الكوريتين نظريا في حالة حرب.