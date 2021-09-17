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لقاح كورونا الكوري يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

Write: 2021-09-24 10:02:03Update: 2021-09-24 10:02:34

لقاح كورونا الكوري يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

Photo : YONHAP News

دخل اللقاح الكوري المضاد لفيروس كورونا والقائم على تقنية المستضدات الاصطناعية، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وفقا للمعهد الوطني للصحة.
وتقوم شركات كورية حاليا بتطوير لقاح آخر قائم على تقنية المستضدات الاصطناعية، ولقاحين قائمين على تقنية الحمض النووي، ولقاح يعتمد على الناقل الفيروسي، حيث تشهد عملية التطوير التجارب في المرحلة الثانية، بينما يوجد ثلاثة لقاحات مرشحة أخرى في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية.
وقال المعهد إن الاجتماع الثالث للجنة الخبراء بشأن اللقاحات القائمة على تقنية الحمض النووي الريبوزي قد عُقد يوم 14 سبتمبر، وأضاف أن التعاون المشترك بين الوكالات ودعم الدولة مستمران في تمكين التطوير السريع للقاحات المحلية.
وأكد المعهد أن الأبحاث المشتركة جارية مع الشركات المصنعة للقاحات حول تطوير المواد المرشحة وإجراء التقييمات غير السريرية.

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