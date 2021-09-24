محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا واليابان في نيويورك

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان محادثات أمس الخميس لبحث سبل حل القضايا العالقة بين البلدين، حيث اجتمع وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيغي" في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، فقد شدد "جونغ" على أهمية التعاون والحوار والمشاركة بين الكوريتين، من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل وإقامة السلام الدائم. وقالت الوزارة إن "موتيغي" تعهد بمواصلة التعاون من أجل إحراز تقدم جوهري في جهود السلام.كما أوضح "جونغ" موقف سيول بشأن القضايا التاريخية، مثل تعويض ضحايا الاسترقاق الجنسي والعمل القسري في زمن الحرب، ودعا اليابان إلى سرعة رفع التدابير المفروضة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن الجانبين فشلا في تضييق الفجوة بينهما في القضايا الثنائية، بما في ذلك قضية التعويضات في زمن الحرب، وكررا توضيح مواقفهما.وعلى الرغم من الاختلافات، اتفق "جونغ" و"موتيغي" على تعزيز الاتصال الوثيق بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية، من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يركز على المستقبل.