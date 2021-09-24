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الاقتصادية

ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر أغسطس

Write: 2021-09-24 10:08:32

ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر أغسطس

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي في أغسطس، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسلع الصناعية.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 110.72 نقطة في أغسطس، بزيادة قدرها 0.4% عن الشهر السابق.
وبذلك سجل المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم في المستقبل، نموا للشهر العاشر على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 7.3%.
وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والنفط الخام والمواد الخام، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.1% على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 1%. وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، في حين ارتفعت أسعار صناعة الخدمات 0.3%.

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