تشديد القيود على التجمعات الخاصة في مناطق المستوى الرابع بعد عطلة تشوسوك

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شددت السلطات الصحية الكورية القيود المفروضة على التجمعات الخاصة في منطقة العاصمة ومناطق أخرى، بموجب إجراءات التباعد الاجتماعي المشدة من المستوى الرابع، بعد انتهاء عطلة عيد الحصاد "تشوسوك".وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم السماح مؤقتا بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى ثمانية أشخاص في جميع أنحاء البلاد طوال أسبوع عطلة تشوسوك، لكن الحد الأقصى المخفف لن يَسري اعتبارا من يوم الجمعة.وبموجب هذه الخطوة، سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى ستة أشخاص قبل الساعة 6 مساء إذا كان من بينهم شخصان تم تطعيمهما بالكامل في المناطق الخاضعة للمستوى الرابع. وبعد الساعة 6 مساء، سيتم السماح بتجمع ستة أشخاص إذا كان من بينهم أربعة أشخاص تم تطعيمهم بالكامل.ويُسمح بتلك التجمعات فقط في المنازل والمطاعم والمقاهي.وفي المناطق الواقعة تحت المستوى الثالث، سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى ثمانية أشخاص في المنازل وفي جميع الأماكن متعددة الاستخدامات، بشرط أن يكون من بينهم أربعة أشخاص تم تطعيمهم بالكامل.