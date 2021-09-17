كوريا الشمالية تصف إعلان نهاية الحرب بأنه سابق لأوانه

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قالت كوريا الشمالية إنه من السابق لأوانه إعلان نهاية الحرب الكورية رسميا، رافضة بذلك اقتراح الرئيس "مون جيه إين".وقالت نائبة وزير الخارجية "ري تيه سونغ" في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الوضع العام يظهر أن الوقت لم يحن بعد لإصدار إعلان نهاية الحرب.وشددت "ري" على أنه "لن يتغير شيء" ما دامت الظروف السياسية المحيطة بكوريا الشمالية على حالها ولم تتغير السياسات العدائية الأمريكية، حتى لو تم إعلان نهاية الحرب مئات المرات.وتابعت نائبة الوزير أن الإعلان في هذه المرحلة لن يساعد على استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويمكن استخدامه لإخفاء السياسات الأمريكية المعادية لكوريا الشمالية.وأضافت أن تراجع الولايات المتحدة عن معاييرها المزدوجة وسياساتها العدائية يمثل أولوية قصوى في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية وضمان إقامة السلام.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر "مون" دعوته إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واقترح أن تقوم الكوريتان والولايات المتحدة، وربما مع انضمام الصين أيضا، بإصدار مثل هذا الإعلان.