الحكومة الكورية تدرس تطبيع الحياة اليومية بعد تطعيم 70% من السكان

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أعربت الحكومة الكورية عن إمكانية بحث التحول إلى وضع التعايش مع وباء كورونا بعد الانتهاء من تطعيم 70% من إجمالي عدد السكان. ومن المتوقع أن تصل نسبة إتمام التطعيم في البلاد إلى 70 % في نهاية شهر أكتوبر القادم.لكن الحكومة شددت أيضا على أن وصول نسبة التطعيم إلى 70% يعتبر أحد الشروط فقط لاستعادة الحياة العادية على مراحل، مؤكدة على ضرورة بحث الشروط الإجمالية، وهو ما يشير احتمال أن يستغرق الأمر وقتا أطول من أجل التحول إلى وضع التعايش مع الوباء.وفي هذا السياق، أشار عدد من الخبراء إلى ضرورة إعداد معايير واضحة لاستعادة الحياة العادية، حيث قال البروفسور "كيم او جو" في مستشفى جامعة كوريو إنه من المهم إعداد إجراءات واضحة وملموسة مثل السماح بعدم ارتداء الكمامة في الهواء الطلق أو منح مزايا خاصة لمتممي التطعيم عند زيارة المرافق الخاصة للجمهور.كما أكدوا على ضرورة تحسين طرق الفحص الوبائية الحالية التي تكتشف المتصلين بالمصابين بالفيروس واحدا بعد الآخر رغم وصول الانتشار الكامن الذي من الصعب التعرف فيه على طرق العدوى إلى حوالي 40%.وتدرس السلطات الصحية حاليا طريقة تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات للتأكد الذاتي من تطابق مسار التحركات مع المصابين بالفيروس.