مجلة تايم تختار الكاتبة الكورية كاثي بارك هونغ ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة

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اختارت مجلة "تايم" الكاتبة الكورية "كاثي بارك هونغ" التي ولدت في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة، والتي تعدها سنويا المجلة الأسبوعية الأمريكية.وتم تقديمها كواحدة من بين سبع شخصيات في صورة غلاف المجلة من بين أكثر مائة شخصية مؤثرة.وطبقا لما جاء في نسخة الإنترنت من المجلة الأمريكية، تم تسجيل اسمها كشاعرة وكاتبة في مجال "الأيقونة" إلى جانب مع نجمة كرة التنس "ناومي اوساكا" وغيرها.يشار إلى أن "هونغ" تخرجت من جامعة "أوبرلين" ثم حصلت على شهادة ماجستير في الكتابة الإبداعية من جامعة "أيوا"، وهي تعمل حاليا أستاذة في قسم الكتابة الإبداعية في الدراسات العليا للفنون التابعة لجامعة "نيو جيرسي روتجرز"، وتتولى أيضا منصب رئيسة التحرير في قسم الشعر في مجلة "ثو نيو بوبليك".وقد أصدرت ديوانيْن شعريين، هما: "ترجمة الجسم" و"ثورة الرقص"، وفي العام الماضي أصدرت كتابا عن تجربتها الذاتية بعنوان "المشاعر غير الرئيسية: تسجيل آسيوي أمريكي"، حيث جذبت الأنظار بحديثها عن التمييز العنصري وغيرها من القضايا الشائكة.وبالتوازي مع زيادة جرائم الكراهية ضد الآسيويين في الولايات المتحدة، تم اختيار كتابها كأكثر الكتب مبيعا لصحيفة نيويورك تايمز، كما حصل على جائزة الكتاب الأمريكي، واختير ضمن أهم 10 كتب لهذا العام من قبل مجلة تايمز، بالإضافة إلى إدراجه في قائمة الكتب المرشحة لمختلف الجوائز الأمريكية المهمة، واختير ككتاب هذا العام بواسطة العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.ومن بين الشخصيات المؤثرة المائة التي اختارتها مجلة "تايم" هذا العام: الممثل "ستيفن يون" في مجال "الفنان"، والممثلة "يون يو جونغ" في مجال "الفنان الكبير".