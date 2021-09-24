وفاة ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني

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صرحت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة بأن ضحية من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني قد توفيت يوم الجمعة الماضي.ولم تكشف الوزارة عن المعلومات المتعلقة بالفقيدة، بناء على طلب من أسرة الضحية.بهذا، أصبح عدد النساء الكوريات ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني اللاتي مازلن على قيد الحياة 13 امرأة فقط من بين 238 امرأة مسجلة لدى الحكومة الكورية.وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "جونغ يونغ إيه" إنه لأمر مفجع للغاية أن تتوفى ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني، معربة عن أملها في أن ترقد الضحية المتوفية في سلام.وأكدت الوزيرة "جونغ" على أن الحكومة ستدعم ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني حتى يتمكن من قضاء بقية حياتهن بشكل مريح، وأنها ستنفد بنشاط مشروعات هادفة إلى استعادة شرف وكرامة الضحايا.