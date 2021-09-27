رئيس الوزراء السابق يحقق أول فوز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الحاكم

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حقق رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" فوزه الأول في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الديمقراطي الحاكم لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس القادم.وحصل "لي" 47,12% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي عقدت يوم السبت بين المندوبين والأعضاء المسجلين بالحزب في منطقة "كوانغ جو" وجنوب "جولا"، في مركز "كيم ديه جونغ" للمؤتمرات في مدينة "كوانغ جو".وقد حقق "لي ناك يون" فوزه الأول على "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" بفوزه بـ122 صوتا آخر. وجاء هذا الانتصار وسط جدل حول مشروع تطوير الأراضي في منطقة "صونغ نام"، والذي تم تنفيذه عندما كان الحاكم "لي" عمدة لتلك المدينة.ومع ذلك، لا يزال "لي جيه ميونغ" متقدما على "لي ناك يون" بفارق كبير، حيث حصل في الانتخابات التمهيدية التي جرت أول من أمس السبت على 52,9%، بينما حصل رئيس الوزراء السابق على 34,21%، وجاءت وزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" في المركز الثالث بـ4,33% من الأصوات، وحل النائب "كيم دو كوان" في المركز الرابع بحصوله على0,94%.