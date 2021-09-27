الحكومة الكورية تتمسك بالتخطيط للعودة المرحلية للحياة الطبيعية

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قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" أمس الأحد إن الحكومة تتمسك بخطتها للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل اعتبارا من أواخر هذا الشهر، على الرغم من الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في منتدى استضافته رابطة المذيعين التجاريين المحليين الكوريين، حيث أكد "كيم" على أن الجمهور ظل يتعاون مع إجراءات الحجر الصحي الحكومية لمدة 20 شهرا، ومن الصعب جدا على الحكومة مطالبة الجمهور بتحمل المزيد. كما أشار رئيس الوزراء إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص وسط استمرار الوباء.وقال إن 70 في المائة من السكان سيتم تطعيمهم بالكامل بحلول نهاية أكتوبر، مما سيمكن البلاد من الانتقال إلى المرحلة التالية.ومع ذلك، قال إنه حتى لو بدأت كوريا في العودة إلى الحياة الطبيعية، فسوف يتعين على الناس الاستمرار في ارتداء الأقنعة.