ابن نائب برلماني معارض يحصل على 5 مليارات وون من شركة تعاني من فضائح

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قال تقرير صحفي إن نجل نائب برلماني تابع لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، قد تلقى خمسة مليارات وون كتعويضات نهاية الخدمة من شركة كانت في وسط فضيحة تتعلق بمشروع تطوير منطقة "صونغ نام".وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "نو كَت نيوز" اليومية التي تديرها محطة "سي بي إس" المحلية أمس الأحد أن نجل النائب "كواك سانغ دو" البالغ من العمر 31 عاما، قد تلقى خمسة مليارات وون من شركة إدارة الأصول "هواتشون ديه وو" في مارس عندما ترك الشركة.وأضاف التقرير أنه كان قد انضم إلى الشركة في يونيو من عام 2015، وظل يتلقى ما بين 2,3 و3,8 مليون وون شهريا. وقد تم اتهام شركة "هواشون ديه وو" بتلقي خدمات في مشروع تطوير منطقة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، عندما كان حاكم مقاطعة "كيونغ كي" الحالي "لي جيه ميونغ" عمدة لتلك المدينة.ودعت قيادة حزب "قوة الشعب" إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للحزب في الساعة 5 من مساء أمس الأحد لمناقشة العقوبة المحتملة على "كواك" فيما يتعلق بتلك الادعاءات.