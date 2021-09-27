جرعات كورونا مُعَزِزة قريبا للمعرضين لمخاطر عالية

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صرح رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" بأن الحكومة ستبدأ قريبا في إعطاء جرعات معززة من تطعيمات كورونا للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية، بمن في ذلك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والعاملون في المجال الطبي.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات أمس الأحد في اجتماع حكومي بشأن وباء كورونا، حيث أوضح أن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ستعلن عن خطة التطعيم المفصلة للربع الرابع، اليوم الاثنين.وقال كيم أيضا إنه اعتبارا من أوائل الشهر القادم، ستقصّر الحكومة الفاصل الزمني بين الجرعتين الأول والثاني من اللقاحات ذات الجرعتين، وأنه سيتم توسيع نطاق التطعيمات لتشمل النساء الحوامل والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.وتوقع رئيس الوزراء أن يستمر الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد عطلة تشوسوك هذا الأسبوع.وحث "كيم" الجمهور على الامتناع عن التجمعات والاجتماعات خلال هذا الأسبوع، وإجراء اختبارات في مواقع الاختبار القريبة منهم قبل العودة إلى العمل.