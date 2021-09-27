حاكم كيونغ كي يفوز مرة أخرى في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الحاكم

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حقق "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" فوزا آخر في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الديمقراطي الحاكم لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر مارس القادم.وحصل "لي" على 54,55% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي أجريت يوم أمس الأحد بين المندوبين والأعضاء المسجلين في الحزب في مقاطعة شمال "جولا"، بينما جاء في المركز الثاني بنسبة 38,48% رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون"، الذي حقق أول فوز له على الحاكم "لي" اول من أمس السبت.وجاء هذا الانتصار وسط الجدل حول مشروع تطوير الأراضي في مدينة "صونغ نام"، والذي تم تنفيذه عندما كان الحاكم "لي" عمدة لتلك المدينة. ويتقدم الحاكم "لي" بفارق كبير على رئيس الوزراء السابق، حيث حصل على 53,01%، بينما استحوذ رئيس الوزراء السابق على 34,48%، وجاءت وزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" في المركز الثالث بحصولها على 5,21% من الأصوات، وحل النائب "بارك يونغ جين" في المركز الرابع بحصوله على 1,25%، في الانتخابات التمهيدية التي أجريت يوم أمس الأحد.ومن ناحية أخرى، قرر النائب "كيم دو كوان"، الذي احتل المركز الخامس، الانسحاب من السباق الابتدائي، وأعلن دعمه لـ"لي جيه ميونغ".