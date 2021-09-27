لاعب التنس كوان سون أو يفوز بلقب إيه تي بي لأول مرة

Photo : YONHAP News

أصبح اللاعب "كوان سون أو" أول لاعب تنس كوري جنوبي يفوز بلقب بطولة تنس للرجال منذ 18 عاما.وحقق "كوان"، المصنف في المركز 82 ضمن التصنيف العالمي، لقبه الأول في بطولة "إيه تي بي في" ضمن بطولة "أستانا" المفتوحة يوم أمس الأحد في كازاخستان، حيث هزم الأسترالي "جيمس داكويرث"، المصنف رقم 65، بنتيجة 2-0 في النهائي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب كوري جنوبي بلقب اتحاد لاعبي التنس للمحترفين منذ عام 2003، عندما فاز "لي هيونغ تيك" المتقاعد ببطولة سيدني الدولية.وحصل "كوان" على 86 بالمائة من نقاط الإرسال الأولى في المباراة.وبهذا الفوز، من المتوقع أن يرتفع تصنيف "كوان" ليصل إلى أعلى من المركز 60 في التصنيف العالمي القادم.