سيول تؤكد على أهمية إعادة ربط خطوط الاتصال بين الكوريتين

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية على أهمية إعادة ربط خطوط الاتصال بين الكوريتين في أسرع وقت.وقالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "لي جونغ جو" في موجز صحفي اليوم الاثنين إنه من الضروري إعادة ربط خطوط الاتصال بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن من أجل التواصل السلس والمستقر بينهما.وأعربت المتحدثة "لي" عن أمل الحكومة في إجراء حوار بين مسؤولي الجانبين حول القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين في بيان "بان مون جوم"، وبيان "بيونغ يانغ" المشترك، إلى جانب التعاون المشترك في مكافحة فيروس كورونا.وفيما يخص ضرورة أن تقدم كوريا الشمالية اعتذارا عن تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ قبل إعلان نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية، قالت المتحدثة "لي" إنه سيمكن للجانبين الجنوبي والشمالي إيجاد حل بناء وحكيم للقضايا الناجمة عن تفجير مكتب الاتصال، إذا تمت إعادة ربط خطوط الاتصال واستئناف الحوار بينهما.